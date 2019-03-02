İstanbul - - Sağlık Ocağında Doktora Saldırı

Kaynak: DHA

ESENYURT'ta bir sağlık ocağına gelen kişi, rapor yazmayan doktora saldırdı. Doktorun boğazını sıkan saldırgan, polis gelmeden olay yerinden kaçtı.Olay Esenyurt'taki bir sağlık ocağında 28 Şubat'ta meydana geldi. Adli kontrol uygulaması olan bir kişi, karakola imza atmaya gitmeyince rapor için sağlık ocağına başvurdu. Doktor Nurullah Araskil, muayene ettiği kişinin herhangi bir sorununun olmadığını gördü. Bu kişi, adli kontrol uygulaması nedeniyle polis merkezine gidemediğini söyleyerek kendisine rapor vermesini istedi. Ancak doktor Nurullah Araskil bu talebe olumsuz yanıt verdi.DOKTORUN BOĞAZINI SIKTITartışmaya başlayan saldırgan, doktor Araskil'in boğazını sıktı. Sağlık ocağından korku dolu anlar yaşandı. Hemşire ve hasta yakınları tarafından güçlükle doktorun boğazı bıraktırılan saldırgan, daha sonra aracına gitti. Aldığı bir cisimle tekrar sağlık ocağına gelen kişininamacı doktora tekrar saldırmaktı. Ancak doktoru odaya kilitleyen görevliler kapıyı açmadı. Saldırgan olay yerine çağrılan polis gelmeden kaçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayla sonrası polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü:----------------OLAY ANI GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜAKTÜEL KAMERAGörgü tanıkları ile röp.Doktor Nurullah Araskil'in açıklamasıDoktorun şikayetçi olmak için emniyete götürülmesi