"İstanbul Sanat Fuarı" edebiyat dünyasıyla plastik sanatçıları buluşturuyor

29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı"nın Genel Koordinatörü Ümit İyem, " Türkiye 'nin çok genç bir nüfusu ve okur kitlesi var. Bizim için önemli olan edebiyat dünyası ile plastik sanatçıları mümkün olduğunca bir araya getirmek." dedi.Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" kapsamında gerçekleştirilen 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı", Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde sanatseverleri ağırlıyor.Fuar, bu yıl "Faust" temasıyla yaklaşık 12 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında, yüzlerce sanatçının bini aşkın eserini sanatseverlerle buluşturuyor.Büyük bölümünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin sahne sanatları, tiyatro, resim ve heykel bölümlerindeki öğrencilerin hazırladığı bir proje alanı bulunan fuarda her gün farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor.Aynı zamanda TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı olan Ümit İyem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sanat fuarının 7. salonunun tamamını proje alanı olarak hazırladıklarını söyledi."Genç sanatçılarımızın galerilerle tanışmasını sağlıyoruz"İyem, öğrencilerin yanı sıra profesyonel sanatçıların eserlerinin de proje alanında yer aldığını dile getirdi.Karşı Sanat Çalışmaları ekibiyle yaz döneminde Ağustos Atölyesi adı altında bir çalışma yürüttüklerini kaydeden İyem, "Ağustos Atölyesi'nde 40'a yakın çadırımız vardı. Bu arkadaşlarımız bir ay boyunca çalıştılar ve ortak bir şeyler ürettiler, tartıştılar." diye konuştu.İyem, Goethe'nin unutulmaz eseri "Faust"u atölye kapsamında hazırlayıp her gün fuarda sahnelediklerini aktararak, şöyle devam etti:"Bu proje alanında her yıl farklı bir uygulama yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 20'ye yakın küratör arkadaşımızın seçkilerinden bir sergi yapmıştık ve küratör arkadaşlarımın insiyatiflerle yaptığı bir seçkiydi. Adı da Ütopya'ydı. Ondan önce de iki farklı konuya yoğunlaşmıştık. Ağustos Atölyesi'ni ise son 2 yıldır, bu fuarda etkinliklerin içerisine yerleştirmeye çalışıyoruz."Fuarın 3'üncü salonunda ise 10 yıldır yeni mezun genç sanatçıların grup sergilerine yer verdiklerine işaret eden İyem, "Bu genç sanatçılarımızın bu vesileyle galerilerle tanışmasını ve onların böyle bir sanat ortamına ilk adımlarını atmalarını sağlıyoruz." dedi.Bu yıl fuarda 20 galeri yer alıyorÜmit İyem, fuarda bu yıl 20 galerinin yer aldığını söyleyerek, "Aynı zamanda bu yıl çok fazla bağımsız sanatçı grubumuz ile yaklaşık 500'ün üzerinde sanatçımız var. Bu sanatçılarımız tiyatrocu, heykeltraş, ressam, seramikçi ve bu anlamda sanatçılarımızın birbirine geçişkenliği olan farklı sanat disiplinlerinden etkilenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Sanırım bu konuda epey bir başarılı olduk." değerlendirmesini yaptı.Fuarda "Faust" teması altında birçok sanatçı projesi de tasarlandığına dikkati çeken İyem, şunları kaydetti:"Projeler kapsamında '19' adlı fotoğraf grubumuz fotoğrafla ilgili bir çalışmanın yanında 'Faust'la ilgili sekizgenin içerisinde bir yorumlama yaptılar. O da yine proje alanında sergileniyor. Bu alana dışarıdan katılmış ünlü sanatçı dostlarımız, heykeltraşlarımız da var ve onlar da eserlerinde bağımsız olarak Faust temasını işledi."İyem, sanat fuarının Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenmesine karşı birçok eleştiri aldıklarını da ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Bazıları 'Siz kitap fuarının gölgesinde kalıyorsunuz.' diyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin çok genç bir nüfusu ve okur kitlesi var. Dolayısıyla biz burada genç okurları da yakalayarak sanat fuarını gezdirmiş oluyoruz. Çünkü sanat sadece edebi eserlerden oluşmuyor. Ayrıca bizim için önemli olan edebiyat dünyasıyla plastik sanatçıları mümkün olduğunca bir araya getirmek. Onlar birbirlerinden çok iyi besleniyorlar. Geçmişte bunun özellikle İstanbul'da iyi örnekleri oldu ama nedense bir süre sonra bu ilişki kopmuş. Yani edebiyat ve plastik sanat birbirinden uzaklaşmış. Geçmişte ise aynı lokalde eğlenip, söyleşiler yaparlarmış. Biz büyüklerimizden bunu gördük ve bu durumu bugün canlandırmaya çalışıyoruz."ARTİST 2019/ 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, 10 Kasım'da sona erecek.