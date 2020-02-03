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İstanbul Sanat Şöleni İçin Hazır

Ülkemizde düzenlenen çeşitli sergiler, galeriler ve müzayedeler her geçen gün İstanbul'un sanat hayatını geliştiriyor. Bu tarz etkinlikler sadece sanat hayatına değil sosyal hayata da etki ediyor.

03.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:44İstanbul Sanat Şöleni İçin Hazır

Bu kapsamda alanında tek örnek olarak bilinen Grafik Sanatlar Müzesi, İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda sanat şöleni yaşatmaya hazırlanıyor.

1974 yılında Süleyman Saim Tekcan tarafından temelleri atılan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (IMOGA/Istanbul Museum of Graphic Arts), zaman içerisinde gerek niteliği gerekse niceliği itibariyle dünya standartlarını yakalayan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. 100'ün üzerinde yerli ve yabancı sanatçının ürettiği 15.000'i aşkın eseri, bağışlama ve satın alma yöntemiyle birikimine dahil eden müze, sanat alanında ki başarısını göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda düzenlediği süreli sergiler ve çocuklara sunduğu eğitim programı çerçevesinde, önemi yadsınamaz faaliyetlere de imza atarken, ülkemizin tek çağdaş ve özgün baskı müzesi olarak da bilinmekte.

Bu eşsiz kurum koleksiyonunda yer alan ve farklı baskı teknikleriyle üretilmiş eserlerden oluşan seçkiler, 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sergide, Nurullah Berk'ten Cihat Burak'a, Burhan Doğançay'dan Gül Derman'a Türk resim sanatında derin izler bırakan ustaların imzalarını taşıyan 80 yapıt yer alacak.

IMOGA ve Verimli Sanat İklimi

Türk modernleşmesinin yapı taşlarından usta sanatçı Süleyman Saim Tekcan, yağlıboya, heykel ve lavilerinden oluşan özgün bir seçki ile fuarda yer alacak. Diğer bölümde ise kurucusu olduğu IMOGA-İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nin geniş koleksiyonundan, bugün hayatta olmayan ama izleri ile kurum bünyesinde yaşamaya devam eden sanatçıların seçkileri ile zengin bir sergi sunacak. Aynı engin kaynaktan beslenen ancak kendi kurumsal kimliğini koruyan, özgün baskının yanı sıra tüm güncel ve teknik üretimlerle mekanını açan IMOGA Art Space ise, sergi portföyünden seçtiği özel isimlerin eserleri ile ayrı bir bölümde sanatseverler ile buluşacak.


İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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