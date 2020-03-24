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İSTANBUL Sancaktepe'de acil yardım butonu devrede

Sancaktepe'de acil yardım butonu devredeBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL(DHA)- Sancaktepe Belediyesi ilçede yaşayan engelli, yatağa bağımlı ve 60 yaş üstü vatandaşlara hizmet verecek 'Acil panik butonu' sistemini hayata geçirdi.

24.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:32
Sancaktepe 'de acil yardım butonu devrede
Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL(DHA)- Sancaktepe Belediyesi ilçede yaşayan engelli, yatağa bağımlı ve 60 yaş üstü vatandaşlara hizmet verecek 'Acil panik butonu' sistemini hayata geçirdi. Amaç vatandaşların her türlü hizmeti evlerinden çıkmadan alabilmesini sağlamak oldu. 85 yaşındaki yalnız yaşayan ve koah hastası Suna Duman, 'Bu buton çok iyi oldu. Düşünenden bulandan Allah bin kere razı olsun' dedi.
Sancaktepe Belediyesi ilçe genelindeki tüm yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşların evine acil yardım butonu yerleştirdi. Butonda üç çeşit hizmet bulunuyor. Herhangi bir durumda vatandaşlar evlerine kurulan sistem sayesinde çağrı merkezine ve sisteme entegre edilmiş sağlık ekibine ulaşabilecek. Eve doktor ve acil tıp teknisyeninin bulunduğu ambulans yönlendirilecek. Vatandaşların kişisel ihtiyaçları da çağrı merkezi tarafından dışarıdaki belediye ekiplerine iletilerek giderilecek.
'TEK BUTONLA EVLERE SAĞLIK EKİPLERİ GİDECEK'
Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de 65 yaş ve üstü, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların, koronavirüs (COVID-19) şüphesi ve acil durumlarda basabileceği panik butonu devreye girdiğini belirterek 'Vatandaşlarımız herhangi bir durumda evlerine kurulan sistem sayesinde çağrı merkezine ve sisteme entegre edilmiş sağlık ekibine ulaşacak. Eve doktor ve acil tıp teknisyeninin bulunduğu ambulans yönlendirilecek. Vatandaşların kişisel ihtiyaçları da çağrı merkezi tarafından dışarıdaki belediye ekiplerine iletilerek giderilecek' şeklinde konuştu.
'BEN ÇIKMIYORUM NE OLUR SİZ DE SOKAĞA ÇIKMAYIN'
Sancaktepe'de yalnız yaşayan 85 yaşındaki Suna Duman'ın da evine acil yardım butonu yerleştirildi. Verilen hizmetten çok memnun olduğunu belirten koah hastası Duman, 'Belediyemize personelinden hizmetlisine kadar, bizi düşünen kim varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah bu millete bir daha böyle musibetler yaşatmasın. Benim tansiyonum var ve 20 yıldır koah hastasıyım. Bize bu butonları verdiler. Tarif ettiler. Bastığın zaman ambulans kapıya geliyormuş. Bir diğerine bastığında yemek getiriyorlar. Ne istersek geliyor. Bizler için çok iyi oldu' dedi. Hala dışarıya çıkarak hem kendini hem başkalarını riske atanlar için ise, 'Evladım size kurban olurum ne olur yalvarıyorum kapıya çıkmayın. Herkes üstüne basa basa söylüyor. İnsan kendi sıhhatini kendi düşünecek' ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sancaktepe'deki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile okullar, camiler ve cemevleri dezenfekte edilirken vatandaşlara içinde sabun, ıslak mendil ve dezenfektan ürünlerinin bulunduğu çantalar dağıtıldı.
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İSTANBUL Sancaktepe’de acil yardım butonu devrede

Kaynak: DHA

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İSTANBUL Sancaktepe'de acil yardım butonu devrede
Etiketler : Sancaktepe, DHA, Güncel

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