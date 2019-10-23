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İstanbul sancaktepe'de bıçakla dehşet saçan saldırgan yakalandı

2 saldırıları da güvenlik kamerasına yansımıştıRamazan EĞRİ - İstanbul DHA - SANCAKTEPE'de geçtiğimiz aylarda iki bıçaklı saldırıda 3 kişiyi bıçakla yaralayan kişi yakalandı.

23.10.2019 17:48
2 saldırıları da güvenlik kamerasına yansımıştı
Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - SANCAKTEPE'de geçtiğimiz aylarda iki bıçaklı saldırıda 3 kişiyi bıçakla yaralayan kişi yakalandı.
Sancaktepe Merve Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda iki saldırıda 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Mustafa I. (40) yakalandı.
Kağıthane'de yakalanan Mustafa I.'nın "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak"tan 2 kez, "Kasten Yaralama" suçundan ise 5 kez kaydının bulunduğu öğrenildi. Yapılan inceleme sonucu, 9 Nisan'da meydana gelen olayda Mustafa I.'nın Oğulcan U. ve kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Erdoğan G.'yi bıçakla yaraladığı, 28 Eylül'de ise oğlu Oğulcan U. ile yürüyen Serhat U.'ya bıçakla saldırarak yaraladığı tespit edildi. Yakalanan Mustafa I., sevk edildiği adliyede verilen karar doğrultusunda Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi. Bu arada Mustafa I.'nın iki saldırısı da güvenlik kameralarına yansımıştı.
İstanbul sancaktepe'de bıçakla dehşet saçan saldırgan yakalandı

Sancaktepe, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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