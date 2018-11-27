27 Kasım 2018, 14:06
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İstanbul Sancaktepe'de Düşen Helikopterin Enkazı Kaldırılıyor 2

İstanbul - SANCAKTEPE'DE DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILIYOR 1 (aktüel)Haber-Kamera: Yılmlaz BEZGİN - Harun UYANIK - İSTANBUL DHASancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İstanbul - SANCAKTEPE'DE DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILIYOR 1 (aktüel)

Haber-Kamera: Yılmlaz BEZGİN - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Sarıgazi Mahallesi Fırtına Sokak'ta sabah saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında olay yerine vinç ve TIR'lar getirildi.

Ankara'dan gelen kaza kırımı ekibi çalışma yaparken olay yerinden geniş güvenlik önlemi alındı.

İncelemelerinin ardından enkazın kaldırılmasına başlandı İstanbul,Sancaktepe
27 Kasım 2018 Salı 14:06