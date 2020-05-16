İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

SANCAKTEPE'de uyuşturucu madde bulunan adrese polis tarafından operasyon düzenlendi.

16.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:41
SANCAKTEPE'de uyuşturucu madde bulunan adrese polis tarafından operasyon düzenlendi. Uyuşturucu maddeler ve tabanca ele geçirilen operasyonda, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sarıgazi Mahallesi Topçular Caddesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi üzerine 14 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda 365 gram skunk maddesi, 35 gram hint keneviri, bir ruhsatsız tabanca, yedi fişek, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 695 TL para ile uyuşturucu paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Yakalanan Mustafa Enes K. (28) ve Uğur Y. (27) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İSTANBUL-SANCAKTEPE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kaynak: DHA

Etiketler: Sancaktepe, Polis, Güncel, Haber

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