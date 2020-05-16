İSTANBUL-SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI
SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI (Havadan görüntü)Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatında...
16.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:44
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Halil YILMAZ/ İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı.
Sancaktepe'de 8 Nisan'da yapımına başlanan hastanenin ana yapısı tamamlandı. İçeride çalışmalar sürerken, hastane bahçesinde çiçeklendirme çalışmalarına da başlandı ve hastane yolu kenarı tamamen ağaçlandırıldı. Hastanenin inşaat çalışmaları havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Sancaktepe, DHA, Güncel, Haber