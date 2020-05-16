İSTANBUL-SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI

SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI (Havadan görüntü)Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatında...

16.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:44
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI (Havadan görüntü)
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Halil YILMAZ/ İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı.
Sancaktepe'de 8 Nisan'da yapımına başlanan hastanenin ana yapısı tamamlandı. İçeride çalışmalar sürerken, hastane bahçesinde çiçeklendirme çalışmalarına da başlandı ve hastane yolu kenarı tamamen ağaçlandırıldı. Hastanenin inşaat çalışmaları havadan görüntülendi. İSTANBUL-SANCAKTEPE’DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Sancaktepe, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Arka Sokaklar’ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban’ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
ABD’li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak’ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu Haber
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Haberler››Güncel››İSTANBUL-SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Sultanbeyli Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım eli - Haber 17:06: Şemdinli'de berber ve kuaförler denetlendi - Haber 17:04: Silahlı kavgada yaralandıktan 3 gün sonra öldü - Haber 17:04: Başkan Büyükkılıç, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Haber 17:04: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 468 artarak 34 bin 466'ya yükseldi. - Haber 15:27: ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu - Ekonomi 15:22: Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı - Haber 15:07: Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı - Haber 15:04: 45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu - Haberler