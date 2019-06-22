22.06.2019 15:30
Haberler » Güncel » Haber

İstanbul sandık başına gidiyor

İstanbul, 23 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor.

İstanbul , 23 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor.
10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçecek. Yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası verilecek. Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp tercih ettiğiniz bölüme mührü bastıktan sonra zarfı sandığa attığınızda oy verme işlemi tamamlanmış olacak.
Eğer hala nerede oy kullanacağını bilmeyenler varsa seçmenler e-devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilir.
Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.
Pazar günü sabah 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erecek.
(İHA)İstanbul sandık başına gidiyor
Kaynak: İHA
pazar günü , 23 haziran , sandık , istanbul , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:01 Sünnet töreni öncesi şehit babalarının mezarı ziyaret ettiler
17:00 Kafadan yapışık siyam ikizleri ameliyatla ayrılarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini...
17:00 Yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
17:00 Mersin'in Mut ilçesindeki sel
16:59 Üzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattı
16:59 "Çalışanları enflasyon altında ezdirmeyecek ücret artışı talep ediyoruz"
16:56 Bodrum Belediyesi'nden başarılı personele ödül