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İstanbul-şansın böylesi... şans oyununda kazanıp yolda kaybetti, karakolda teslim aldı

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde yolda yürürken bir deste halinde 10 bin TL bulan işçi emeklisi, bunu polise teslim etti.

14.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:53
AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde yolda yürürken bir deste halinde 10 bin TL bulan işçi emeklisi, bunu polise teslim etti. Mahallede günün konusu olan paranın, şans oyununda kazanılan ikramiye olduğu ortaya çıktı.
Ambarlı Mahallesi'nde aile hekiminden dönen 65 yaşındaki Nusret Acaralp, salı günü öğle saatlerinde kaldırımda bir deste para buldu. emeklisi Acaralp, bir süre paranın sahibini araştırdı ancak, bulamadı. Çevredekilere bir miktar para bulduğunu, sahibi çıkarsa yanına gelmesini söyleyen Nusret Acaralp, soluğu dün sabah Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'nde aldı. Bulduğu parayı polis merkezi amirine teslim eden Acaralp, "Köşede çıkmaz sokakta bulduğum paranın mutlaka ihtiyacı olan birisinin olduğunu düşündüm. Umarım en kısa sürede bulur, sahibine teslim ederim. Benim maaşımın çok üstünde bir rakam. Bir an önce sahibinin bulunması beni rahatlatacaktır" dedi.
PARANIN SAHİBİ GELDİ
Nusret Acaralp'in mahalle bakkalına "Toplu para kaybeden varsa, bunu polise teslim edeceğim. Gidip oradan alsın" sözleri üzerine parayı kaybeden kişi, aynı gün akşam saatlerinde karakola giderek parayı teslim aldı. Husumetlileri olduğunu belirterek, kamera karşısına çıkmayan talihlinin 'Çifte şanslı' olduğu ortaya çıktı.
Talihlinin arkadaşı Hakan Kocaöz, arkadaşının bir şans oyunundan kazandığı 10 bin TL'yi eşofmanın cebine koyduktan sonra kahveye gelerek yanlarında çay içtiğini, otomobiline binerken de bunu düşürdüğünü söylediğini belirterek, "Arkadaşımız bulunan paranın kendisine ait olduğundan emindi. '6 bin 600 TL'si 200'lük, kalanı 100 TL'lik olmak üzere 10 bin TL olduğunu belirterek, içinde tek 1 tane bile 50 TL varsa benim değildir' dedi. Polis, yaptığı araştırma sonunda paranın arkadaşımıza ait olduğunu tespit ederek ona teslim etti.
Bu olay mahallede günün konusu oldu. Bir arkadaşı "Çifte şans. Şansın böylesi az bulunur. İki kez ikramiye kazanmış oldu" dedi.
İstanbul-şansın böylesi... şans oyununda kazanıp yolda kaybetti, karakolda teslim aldı

Avcılar, Polis, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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