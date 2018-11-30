İstanbul - Sarıyer'de İstinat Duvarı Çöktü; Bir Ev Hasar Gördü

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İstanbul
DHA Sarıyer
Zekeriyaköy'de bir binanın istinat duvarı çöktü.
Olay Eski Zekeriyaköy Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı bir evin duvarında hasar meydana getirdi. Duvarı hasar gören evde bulunan 5 yaşındaki Çınar
Çetin ve babaannesi Seher Çetin büyük korku yaşadı. Babaanne ile torun yara almadan kurtuldu. İstinat duvarının çöktüğünü öğrenince iş yerinde evine dönen baba Şenol Çetin
eşi Arife Çetin'in olayı haber verdiğini belirterek, "Çökme sırasında çocuğum yatakta uyuyordu. Sabah
saat 08.00 civarıydı. Sese uyanmışlar, deprem oluyor sanmışlar" dedi. İstinat duvarındaki çökmenin ardından bir kedinin yavrularını aradığı görüldü. Kedi daha sonra yavrularını buldu.
Görüntü Dökümü:
----------------------
Çöken istinat duvarı
-Çocuk odasında yıkılan duvar
Çocuğun babası ile röportaj
Yatakta bulunan oyuncak
Görgü tanığı ile röportaj
Yavrularını arayan kedi
Olay yerindeki zabıta ekipleri
Detaylar
İstanbul