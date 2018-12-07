07 Aralık 2018, 14:54
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İstanbul- Sean Penn Türkiye'den Ayrıldı

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHAGazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn, THY'nin tarifeli seferiyle ülkesine döndü.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn, THY'nin tarifeli seferiyle ülkesine döndü.

Atatürk Havalimanı'ndan saat 15.10'da kalkan TK-077 sayılı İstanbul- Miami uçağıyla giden ünlü aktör, basın mensuplarının Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Pasaport sonrasında uçağın körüğüne kadar elektrikli golf aracılığıyla bırakılan Sean Penn, güvenlik kontrollerinin ardından uçağına bindi. Türkiye,Sean Penn,İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 14:54