İstanbul seçim anketi sonuçları: 2 anket şirketinden İstanbul'da son durum açıklaması!

Türkiye'de gözler, 23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarında. Merakla beklenen seçimde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasından ipi kim göğüsleyecek? Anket firmalarından İstanbul'da son durum açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Optimar ile Mak Danışmanlık İstanbul seçim anketi sonuçları açıkladı. İşte detaylar...

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

İstanbul seçimi öncesinde anket firmaları, halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Optimar Araştırma Şirketi ile MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi tarafından açıklanan İstanbul seçim anketi sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu, yarışı önde götürüyor. Peki adayların oy dağılımı, yüzde nasıl? İstanbul'da son durum nedir?

OPTİMAR ANKET SONUÇLARI

Optimar tarafından yapılan son seçim anketi sonuçlarına göre adaylardan Ekrem İmamoğlu, en yakın rakibi Binali Yıldırım'ın 4 puan önünde görülüyor. Oyların dağılımına göre İmamoğlu yüzde 52, Binali Yıldırım yüzde 48. Ayrıca firma, YSK'nın gerekçeli kararını açıklamasından sonra yapılan seçim anketi sonuçlarını yakında açıklayacağını belirtti.

MAK ANKET SONUÇLARI

MAK Danışmanlık Şirketi tarafından 11 bin kişi ile yapılan İstanbul seçim anketi sonuçları belli oldu. Buna göre 23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu yüzde 50.3, Binali Yıldırım yüzde 48.2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ise yüzde 0,75 oy oranına sahip gözüküyor.

YSK'NIN İPTAL KARARI DOĞRU MU?

MAK Danışmanlık Şirketi tarafından ankete katılanlara sorulan bu soruya vatandaşlar şu şekilde cevap verdi: Yüzde 47 kararı doğru bulmazken yüzde 43 ise YSK'nın iptal kararını doğru olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan ankete katılanlar arasında yüzde 79'u önceki seçimde destekleri adaya tekrar oy vereceklerini belirtirken yüzde 13 gibi bir oranda olanlar ise farklı bir adayı destekleyeceklerini belirtti.