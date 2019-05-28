İstanbul seçim anketi sonuçları 28 Mayıs 2019 Salı: İstanbul'da son durum ne? Hangi aday önde?

23 Haziran Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi yapılacak. YSK tarafından iptal edilen seçim sonrasında İstanbul seçiminde iki aday ön plana çıkıyor: Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım. Seçime doğru ise anket firmalarından İstanbul seçim anketi sonuçları gelmeye devam ediyor. Peki 28 Mayıs 2019 Salı günü seçim anketi sonuçlarına göre hangi aday, kaç puan önde? Aldıkları oy oranları nedir?

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Farklı anket firmalarının 23 Haziran İstanbul seçimine yönelik yaptıkları anket sonuçlarını haberimizde derledik. Anket sonuçları, firmaların araştırmayı yaptıkları bölgelere göre farklı sonuçlar vermektedir. En son seçim anketi sonuçları şöyle;

OPTİMAR ARAŞTIRMA SEÇİM ANKETİ

Firma tarafından yapılan seçim anketine göre 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı %52 olarak tespit edildi.

MAK DANIŞMANLIK SEÇİM ANKETİ

11 bin kişi ile birlikte yapılan seçim anketine göre ise Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde görünüyor.

Kararsız verilen oyların dağıtımı yapıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 50,3, Binali Yıldırım yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 0,75 oy alacağı öngörülüyor.

A&G ARAŞTIRMA SEÇİM ANKETİ

Firmanın genel müdürü tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul seçimi sonrasında yapılan 3 anketin sonuçlarına göre, "mağdur olan kim" sorusunda yüzde 50'nin üzerine çıkan aday olmadığı görülmüş. Yüzde 25'lik kesimde ise YSK'nın aldığı kararın anlaşılmadığı tespit edilmiş.

KONSENSUS SEÇİM ANKETİ

Firma tarafından yapılan seçim anketine göre adayların aldıkları oy oranları birbirlerine çok yakın durumda. Ayrıca anket sonucuna göre İmamoğlu'nun mağduriyet oranının yüzde 60 Binali Yıldırım'ın ise yüzde 40'ı bulduğu ortaya çıktı.

CHP'NİN YAPTIRDIĞI SEÇİM ANKETİ

CHP Genel Merkezi'ne gelen bir anket sonucuna göre İmamoğlu'nun 1,7 puan önde olduğu kaydediliyor. Bir başka anket sonucuna göre ise farkın 3,5 puan olduğu kaydedilirken, üçüncü bir anket sonucunda ise İmamoğlu'nun rakibinden 5 puan önde olduğu ifade ediliyor.