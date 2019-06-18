İstanbul seçim anketi sonuçları: Ortak canlı yayın sonrasında İstanbul'da son durum nedir?

23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye'nin bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Seçim öncesinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun biraraya geldiği ortak canlı yayın, her kesimden ilgiyle pürdikkat izlendi. Adaylar, gelen soruları cevaplandırırken seçim vaatleri anlattılar. Bu tarihi buluşma sonrasında ise gözler seçim anketi sonuçlarına çevrildi. Buluşmanın etkisi ne oldu merak ediliyor. İstanbul seçim anketi sonuçlarına göre İstanbul'da son durum nedir?

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

İstanbul seçimi öncesinde anket firmaları, halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Araştırma şirketleri, yapılan ortak yayın sonrasında oyların dağılımı nasıl şekillendi açıkladılar. MAK Danışmanlık, GENAR Araştırma , ANAR , Optimar ve Konsensus Araştırma tarafından açıklanan İstanbul seçim anketi sonuçlarına göre yarışı kim önde götürüyor? Peki adayların oy dağılımı, yüzdesi nasıl? İstanbul'da son durum nedir?

MAK ANKET SONUÇLARI

Ortak canlı yayın sonrasında MAK danışmanlık tarafından 33 bin kişi ile İstanbul seçimine dair anket yapıldı. Yapılan ankete katılanların yüzde 44'ü İmamoğlu'na yüzde 42'5'i ise Yıldırım'a oy vereceğini söylerken oy kullanmama oranının ise yüzde 10.5'e gerilediği görüldü. Ankete katılanların, 31 Mart seçimlerinde yüzde 40.1'inin İmamoğlu, yüzde 40'ının ise Yıldırım'a oy verdiği, yüzde 17'sinin ise oy kullanmadığı belirtildi.

ORTAK CANLI YAYINDAN HANGİ ADAY KARLI ÇIKTI?

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ve Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı'ya ortak canlı yayına dair görüşleri soruldu.

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, programı başarılı bulurken Binali Yıldırım'ın performansının daha iyi olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu için var olanın üzerine koyamadığını söyleyen Aktaş, programın AK Parti seçmeninin daha motive ettiğini sözlerine ekledi.

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu da programı başarı bulduğunu söylerken iki adayında deneyim eksikliği olduğunu ekledi. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın tartışmaya alışık olmadıklarını, rakiplerinin zayıf yönlerini araştırmaya yapmadıklarını ve hitap edecekleri kitleyi tespit etmedikleri için oy alabilecekleri alt gruplara mesaj veremediklerini söyledi. Ayrıca Uslu, programın seçmeni etkilemediğini düşüncesinde olduğunu da söyledi.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, programın beklentinin altında kaldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu daha iyi olabilirdi diyen Daşdemir, Binali Yıldırım'ı daha iyi bulduğunu açıkladı. Daşdemir, "Program seçmenlerin tercihlerini etkiledi mi?" sorusunu da şöyle yanıt verdi: "31 Mart'ta Binali Yıldırım'a oy verip 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na oy verebilecek bir kitle vardı. Yıldırım'ın kendi tabanını konsolide etmesi açısından bir sonuç çıkabilir."

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, programın orta halli olduğunu ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın berabere kaldıklarını söyledi. Sarı, programın seçmen tercihlerini büyük oranda etkileyecek şekilde gelişmediğini de sözlerine ekledi.