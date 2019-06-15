İstanbul seçim anketi sonuçları: Son ankete göre İstanbul'da kim önde?

İptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine bir hafta kaldı. Sadece İstanbul değil tüm Türkiye, gözlerini İstanbul seçim sonuçlarına dikti. İstanbul seçim sonuçları kadar seçim anketi sonuçları da seçmenler tarafından takip ediliyor. Themis Araştırma tarafından yapılan son İstanbul seçimi anket sonuçları dün yayınlandı. Ankete göre çarpıcı sonuçları çıktı. Buna göre Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark açılmış olarak gözüküyor. İşte İstanbul seçim anketi sonuçları...

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

İstanbul seçimi öncesinde anket firmaları, halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Araştırma şirketleri, yapılacak ortak yayının ve kararsız seçmenin sonuçlara etkisinin önemli olduğu yönünde birleşiyor. Themis Araştırma, Areda Araştırma Şirketi, Konsensus Araştırma Şirketi ve Optimartarafından açıklanan İstanbul seçim anketi sonuçlarına göre yarışı kim önde götürüyor? Peki adayların oy dağılımı, yüzdesi nasıl? İstanbul'da son durum nedir?

MERAL AKŞENER'E GÖRE İSTANBUL'DA SON DURUM?



23 Haziran İstanbul seçiminde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, seçime dair görüşlerini açıkladı. Akşener "Milletvekilllerimiz ve avukatlar sandık başında olacak o gün. Islak imzalı tutanaklar elinize geçene kadar gerginlikten uzak duracaksınız çünkü AK Parti anketleri de dahil bütün anketlerde sayın İmamoğlu 3-4 puan önde görünüyor. Bunu riske etmeyeceksiniz" dedi.

THEMİS ANKET SONUÇLARI

Themis Araştırma'nın duyurduğu son ankette Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım karşısında kararsızlar dağıtıldığında 7,7 puan önde görünüyor. 23 Haziran seçimlerine yönelik araştırmada kararsızlar dağıtılmadan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 6,2 puan önünde görülürken, kararsız seçmenin oyları dağıtıldığında bu fark Ekrem İmamoğlu'nun lehine 7,7 puana yükseliyor.

AREDA ANKET SONUÇLARI

Areda Araştırma Şirketi'nin 9 bin 317 kişinin katılımı ile yaptığı ankette Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın önünde görülüyor. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 51'i oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini söylerken, Binali Yıldırım'ın oyu ise yüzde 47,8'de kaldı. Diğer adaylara oy verenlerin oranı ise yüzde 1,2'de kaldı.

Ankette yer alan "Sizce İstanbul'da yenilenecek seçimin sonucunu kazanan kim olur?" şeklindeki soruya Ekrem İmamoğlu cevabını verenler yüzde 52,3 olurken, Binali Yıldırım diyenlerin oranı ise yüzde 47,7 oldu.

OPTİMAR ANKET SONUÇLARI



Optimar tarafından yapılan son seçim anketi sonuçlarına göre adaylardan Ekrem İmamoğlu, en yakın rakibi Binali Yıldırım'ın 4 puan önünde görülüyor. Oyların dağılımına göre İmamoğlu yüzde 52, Binali Yıldırım yüzde 48. Ayrıca firma, YSK'nın gerekçeli kararını açıklamasından sonra yapılan seçim anketi sonuçlarını yakında açıklayacağını belirtti.

MAK ANKET SONUÇLARI

MAK Danışmanlık Şirketi tarafından 11 bin kişi ile yapılan İstanbul seçim anketi sonuçları belli oldu. Buna göre 23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu yüzde 50.3, Binali Yıldırım yüzde 48.2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ise yüzde 0,75 oy oranına sahip gözüküyor.