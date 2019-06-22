İstanbul seçim anketi sonuçları: Son anketlere göre İstanbul'da son durum ne?

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine bir gün kala seçim anketi sonuçları gelmeye devam ediyor. KONDA, MAK, Metropoll, İstanbul Ekonomi Araştırma firmaları son anket sonuçlarını açıkladı. Seçmenlerin en çok merak ettiği Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında oy farkı nedir, son durum ne, hangi aday önde oluyor. İşte 23 Haziran İstanbul seçim anketi sonuçları...

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

İstanbul seçimi öncesinde anket firmaları, halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. KONDA, MAK, Metropoll, İstanbul Ekonomi Araştırma firmaları tarafından açıklanan İstanbul seçim anketi sonuçları şu şekilde;

KONDA SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

KONDA Araştırma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 157 mahallede 3498 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüştüğünü açıkladı. Seçim anketi sonuçlarına göre, yüzde 9,4 kararsız veya oy kullanmayacak seçmeni orantılı bir şekilde dağıtıldığında Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54, Binali Yıldırım'ın yüzde 45 oy oranına ulaşacakları hesaplanmaktadır.

MAK SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Anket, MAK Danışmanlık tarafından 33 bin kişiyle gerçekleştirildi. MAK'ın raporunda, 31 Mart seçimlerinde ankete katılanların yüzde 40.1'inin İmamoğlu, yüzde 40'ının ise Yıldırım'a oy verdiği, yüzde 17'sinin ise oy kullanmadığı belirtildi.

METROPOLL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

YSK'nın kararı ile 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimine sayılı günler kala son anket sonucu açıklandı. Metropoll'ün açıkladığı son ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 51,2 ile yarışı önde götürürken, Binali Yıldırım'ın oyu ise yüzde 39,7 oldu.

İSTANBUL EKONOMİ ARAŞTIRMA SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimine yönelik son araştırma sonuçlarını açıklayan İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1500 kişi ile, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle, gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu yüzde 52,11, Binali Yıldırım yüzde 47, Necdet Gökçınar ise yüzde 0,84 oy alıyor.