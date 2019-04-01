İstanbul Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. İstanbul için sandığa giden vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, İstanbul seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? İstanbul'da kim önde? İstanbul seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

İSTANBUL 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı kapsamında yarıştı. Millet İttifakı adına ise CHP'den Ekrem İmamoğlu gösterildi. DP adına Ersan Gökgöz, DSP adına Muammer Aydın, Vatan Partisi adına Mustafa İlker Yücel ve SP adına Necdet Gökçınar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Sandıklar %99,63 oranında açıldı. Yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu % 48,80 oy aldı. Binali Yıldırım'ın aldığı oy ise % 48,48 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman İstanbul'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

İstanbul'da 2014'de Yerel Seçimlerde AK Parti adına Kadir Topbaş, CHP adına Mustafa Sarıgül aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 47,95 oy oranı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 40,08 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. HDP adayı Sırrı Süreyya Önder % 4,84 oy oranı ile 3, MHP'den Rasim Acar % 3,97 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

İSTANBUL İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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