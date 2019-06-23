23.06.2019 23:08
Haberler » Dünya » Haber

İstanbul Seçim Sonuçları: Beka Söylemi Kürtleri Küstürdü mü?

İstanbul Seçim Sonuçları: Beka Söylemi Kürtleri Küstürdü mü?

AK Parti’nin seçimlere sayılı gün kala Kürt seçmeninin oylarını alma çabaları çok fazla tartışmaya konu olmuştu. Keza, Kürt seçmen İstanbul’da yaşayan 10,5 milyon kayıtlı seçmenin ortalam yüzde 15’ini oluşturuyor.

23 Haziran'da İstanbul 'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu , Cumhur İttifakı'nın adayı olan rakibi Binali Yıldırım ile daha önceki seçimlerde arasındaki 13 bin oy farkını 777 bine çıkararak İstanbul 'un yeni belediye başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , İmamoğlu 'nun seçimi kazanmasına ilişkin olarak Twitter hesabından İmamoğlu 'na yönelik olarak bir tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan, 'Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir', dedi. Yıldırım da AK Parti İl Başkanlığı'ndaki canlı yayında rakibini tebrik etti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
İmamoğlu , AK Parti , İstanbul , Dünya

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
00:07 İmamoğlu: Herkesi kucaklamaya geldik, her şey çok güzel olacak
00:07 Son 35 yılda İstanbul seçimlerinde en fazla oyu İmamoğlu aldı
00:07 Seçim sonucunu bilen Konda Müdürü Ağırdır: Ak Parti'nin beyni ile bedeni arasındaki bağ koptu
23:52 İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer: "Bu umuda toz kondurmamak lazım"
23:52 Video | İstanbullu seçmen tercihini neye göre belirledi?
23:37 İstanbul'u kaybeden Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak?
23:37 23 Haziran İstanbul seçimleri ile ilgili dünya ne dedi?