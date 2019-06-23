İstanbul seçim sonuçları canlı ve anlık olarak Haberler.com'da

YSK tarafından yenilenme kararı alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vatandaşlar sandık başına gidiyor. 10 milyon 560 bin kayıtlı seçmen 31 bin 342 sandıkta oy kullanarak 4 parti ve 17 bağımsız aday arasından Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Haberler.com olarak hazırladığımız 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları sayfamızdan tüm gelişmeleri en hızlı, güncel ve canlı olarak sizlere aktaracağız.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 'nun aldığı oy oranlarını İstanbul seçim sonuçları sayfamızdan canlı takip edebilirsiniz. secim.haberler.com sayfasında adayların toplam oy oranları ile birlikte 39 ilçeden aldıkları oylarını, açılan sandık sayısı, kullanılan oy sayısı ve katılım oranını görebileceksiniz.

Sayfamızda ayrıca, 31 Mart ve 23 Haziran karşılaştırmalı seçim sonuçları bölümünde, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran anlık oy oranları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı ve 31 Mart yerel seçimindeki verileriyle karşılaştırmalı analizini görebileceksiniz.

Son kısımda ise 39 ilçedeki adayların oy durumları görülmektedir. 4 parti ve 17 bağımsız adayın oy sayısı ile oy oranı arasında tercih yapabileceksiniz.