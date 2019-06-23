Türkiye 'de tüm gözlerin üzerinde olduğu 23 Haziran İstanbul seçimi, sabah 08.00'da başladı. 39 ilçede kurulan 31 bin sandıkta 10 milyon 560 kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek. Seçim yasaklarının kalkması ile birlikte İstanbul seçim sonuçları, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ile tüm adayların oy oranları anbean canlı olarak haberimizde. Peki İstanbul seçim sonuçları ne zaman belli olacak? YSK seçim yasağı ne zaman kalkıyor?

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın ( AK Parti ) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi 'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

4 parti ve 17 bağımsız adayın yarıştığı İstanbul seçim sonuçları için YSK tarafından seçim yasaklarının kalktığına dair duyuru gelmesi gerekiyor. YSK tarafından verilen kesin bir saat yok. Genelde oy verme işlemi sona ermesinde bir saat sonra seçim sonuçları yayınlanmaya başlıyor. Seçim yasakları kalkması ile birlikte secim.haberler.com sayfasında 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları canlı ve anlık olarak takip edebileceksiniz.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İstanbullular saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.