22.06.2019 13:34
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İstanbul seçimi için Konya'dan otobüslerle yola çıktılar

İstanbul seçimi için Konya

İstanbul'da pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanma hakkı bulunan Konya'daki vatandaşlar oylarını kullanmak için otobüslerle yola çıktı.

İstanbul 'da pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanma hakkı bulunan Konya 'daki vatandaşlar oylarını kullanmak için otobüslerle yola çıktı.

23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbul'da oy kullanacak olan ve memleketleri Konya'da bulunan vatandaşlar, tatillerini yarıda kesti. AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve Mevlana Kültür Merkezi yakınındaki otoparkta toplanan vatandaşlar, kendileri için tahsis edilen otobüslere binerek yola çıktı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 'a destek vermek için yola çıkan vatandaşlar, yaklaşık 8 saat süren 700 kilometre yol gidecek. - KONYA
Kaynak: İHA
İstanbul , Konya , Güncel

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