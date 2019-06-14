İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçiminde 2 aday öne çıkmış durumda Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım. Seçime sayılı günler kala anket şirketleri de İstanbul seçimiyle ilgili değerlendirmelerini duyurmaya başladılar. Themis Araştırma'nın duyurduğu son ankette Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım karşısında kararsızlar dağıtıldığında 7,7 puan önde görünüyor.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA FARK 7,7 PUANA YÜKSELİYOR

"Yüz yüze anket yöntemi" kullanılan araştırma 8 haziran - 12 Haziran 2019 tarihlerinde, İstanbul'un 23 ilçesinde son seçimde İstanbul seçim sonuçların veren ve yüksek oranda İstanbul'u temsil kabiliyetine sahip mahallelerinde gerçekleştirildi ve anketin hata payı yüzde +/- 2,13 olarak hesaplandı.

23 Haziran seçimlerine yönelik araştırmada kararsızlar dağıtılmadan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 6,2 puan önünde görülürken, kararsız seçmenin oyları dağıtıldığında bu fark Ekrem İmamoğlu'nun lehine 7,7 puana yükseliyor.

Binali Yıldırım en çok oyu 35-44 yaş aralığından alırken, Ekrem İmamoğlu'nun en çok oyu 25-34 yaş aralığındaki seçmenden aldığı görülüyor.

Cinsiyete göre tercihlerde ise Binali Yıldırım en çok kadınların oyunu alırken, Ekrem İmamoğlu en çok oyu erkeklerden alıyor.

Seçmenlere mesleki olarak bakıldığında ise Binali Yıldırım en çok oyu ev hanımları, esnaf ev emeklilerden alıyor. Ekrem İmamoğlu'nda ise bu sıralama emekliler, ev hanımları ve işsizler oldu.