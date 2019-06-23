İstanbul seçimi oy verme saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

YSK tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi bugün, 23 Haziran Pazar, yapılacak. İstanbul'da kurulan 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kayıtlı seçmen oy kullanacak. Seçim sonuçlarına göre İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek.

SEÇİMDE 4 PARTİ VE 17 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞACAK

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın ( AK Parti ) adayı Binali Yıldırım , Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu , Saadet Partisi 'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor. Bu adaylarla birlikte yarışta 17 bağımsız aday yer alıyor.

OY VERME SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İstanbullular saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

OY KULLANAMAYACAK ŞERHİ DÜŞÜLENLER

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce toplam 68 bin 17 kişi için oy kullanamaz şerhi düşüldü. Bu kişiler; asker, ölü, kısıtlı seçmen, hükümlü, vatandaşlıktan çıkan kişilerdi. İlk olarak 31 Mart seçimleri öncesi yapılan incelemeler sonrasında, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı. 23 Haziran İstanbul seçimi için ise yapılan çalışma ile 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.

Bu listede olan kişiler, oy kullanmaya gittikleri takdirde sandık görevlisi tarafından düşülen bu şerh üzerine oy kullanmalarına izin verilmeyecek.