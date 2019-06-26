İstanbul seçimi sonrası 3 ürüne zam geldi

23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye seçimininardından bazı ürünlerde zamlar gerçekleşmeye başladı. Seçimi takip eden ilk 3 günde motorinin pompa fiyatına 22 kuruş, çaya yüzde 15, şekere de yüzde 16 zam geldi.

ÇAYKUR'DAN ZAM AÇIKLAMASI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden ( Çaykur ) yapılan açıklamada kuru çaya yüzde 15 zam yapıldığı ifade edildi. Çaykur, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı.

Kuru çay zammı 25 Haziran tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Doğu Karadeniz Bölgesi 'nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.

ŞEKERE YAPILAN ZAM

Türk Şeker'den yapılan açıklamada da kristal şekerin fabrika çıkış fiyatının yüzde 16 artırıldığı duyuruldu. Açıklamada 50 kiloluk torbalarda satılan kristal şekerin kilogram fiyatının yüzde 16 artışla katma değer vergisi hariç 3,57 TL olacağı belirtildi. Şekerde de zamlar 25 Haziran tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

MOTORİNE ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), yapılana açıklamaya göre motorinde 23 kuruş zam gerçekleşti. Bu miktarın 22 kuruşu pompa fiyatlarına yansımış olup, 1 kuruşluk kısmı ÖTV'den karşılandı.

Ankara 'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 6,25 liradan 6,47 liraya, İzmir 'de 6,31 liradan 6,53 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.