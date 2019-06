İstanbul seçimini yaptı, sonuçları AA duyurdu

2014 yılından bu yana 6 seçim ve 16 Nisan referandum sonucunu Türkiye ve dünyaya aktaran Anadolu Ajansı (AA), 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları için de kaynak olmayı sürdürdü.

Dün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, oyların yüzde 54,21'ini alan Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu böylece, cumhuriyet tarihine 17. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak adını yazdırdı. Dün ortaya çıkan sonuçlarla, İstanbul seçimiyle ilgili yaklaşık 3 aydır devam eden tartışmalar da sona erdi.

Anadolu Ajansı, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağını kaldırmasından önce sonuçlara ait verileri aboneleriyle paylaştı. YSK'nin saat 19.15'te seçim yayın yasağını sona erdirmesinin ardından ise "secim.aa.com.tr" adresi üzerinden doğrudan vatandaşa sonuçlar ulaştırıldı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, yaptığı açıklamada, Ajans'ın yasaklar sona erdikten sonra en güncel sonuçları yerli ve yabancı yüzlerce basın kuruluşuna ilettiğini söyledi. Kazancı, seçim gecelerinin en önemli haber kaynağı olan AA'nın dün akşam 2,5 saat içinde galibin ilan edildiği verilerin yüzde 99'unu abonelerine ulaştırdığını ifade etti.

"Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getirdik"

Anadolu Ajansının sandık verilerine bu yıl 2 bin 250 basın kuruluşunun abone olduğunu belirten Kazancı, sonuçların aynı zamanda AA'nın yayın yaptığı 13 dilde eş zamanlı olarak dünyaya aktarıldığını duyurdu.

Türkiye'de demokrasi şölenine dönüşen seçimleri doğru ve hızlı aktarmak için profesyonel ekipler kurduklarını belirten AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı, Avrupa, ABD ve Arap basınının sonuçları AA üzerinden takip ettiğini söyledi.

"Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getirdik." ifadesini kullanan Kazancı, "İstanbul seçiminde sandık başından alınan veriler grafikler eşliğinde abonelerimize iletildi." dedi.

Anadolu Ajansı, önceki seçimlerde olduğu gibi sandık verilerini yüzde 99 oranında paylaşarak seçim sonuçlarının yüzde 100'ünün açıklanmasını YSK'ye bıraktı. Yüzde 100'lük sonucun resmi olarak YSK tarafından açıklanmasını da değerlendiren Kazancı, bunun sebebini şöyle açıkladı:

"Anadolu Ajansı sadece okullarda kurulan sandıklardan veri toplayıp abonelerine ve kamuoyuna duyuruyor. Bu veriler sandık başındaki sayım sonuç tutanaklarından elde ediliyor ve AA bu verileri süratle abonelerine aktarıyor. Bunun dışında seyyar sandıklar ve cezaevi sandıklarından çıkan verileri sadece YSK görebiliyor. Bu yüzden her seçimde AA'nın veri akışı yüzde 99 civarında kalmaktadır. Dün yapılan seçimde de veri akışı yüzde 99,37'de durdu ve asıl sonucu görmek için YSK'den gelen açıklama beklendi. Resmi olmayan kesin sonuçlar bu sabah YSK tarafından duyuruldu. YSK tarafından açıklanan oy oranları dikkate alındığında AA verileriyle resmi verilerin birebir örtüştüğü görülmekte. Her iki veride de adayların oy oranları şu şekilde tamamlanmıştır: Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54,21, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 44,99."

"AA sandık başı veri aktarımında dünyada tek"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı, Anadolu Ajansının 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin veri yayınının sorumlu yayıncılık ilkesine göre başarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"AA, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini son derece başarılı şekilde kamuoyuna aktarmıştır. 31 bin 342 sandıkta 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanmıştır. Böylesi büyük hacimli verilerin herhangi bir aksama olmaksızın 2,5 saat gibi kısa bir süre içinde halkımıza ulaştırılması büyük bir başarıdır. Bunu dünyada yapabilen ikinci bir yayın kuruluşu yoktur. En gelişmiş ülkelerde bile yalnızca sandık çıkış anketleri aktarılırken, AA her seçimde Türkiye çapında sandık başı verilerini aktararak dünyaya örnek bir yayıncılık yapmaktadır. Ayrıca başarımızı perçinleyen en önemli ayrıntı şudur; her seçimde olduğu gibi aktardığımız bu veriler, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de resmi YSK verileriyle birebir aynı çıkmıştır. Demokratik hayatımıza büyük katkı sağlayan bu başarıdan dolayı bütün ekibimizi kutluyor, özellikle kusursuz yazılım sistemini sağlayan teknik personelimize teşekkürlerimi borç biliyorum."

Kazancı, Anadolu Ajansının Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de gösterdiği hedef doğrultusunda, Türkiye'nin ali menfaatlerini savunmak ve Anadolu insanının sesini ilk günkü kararlılık ve heyecanla dünyaya duyurmak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

