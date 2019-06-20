20.06.2019 18:15
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İstanbul seçimlerinde 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak

İstanbul seçimlerinde 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. İstanbul seçimlerinde asker olduğu için 33 bin 775 kişi seçimde oy kullanamayacak. 8 bin 93 kişi hükümlü olduğu için seçimde oy kullanmayacak. 4 bin 633 kişi kısıtlı olduğu için seçimde oy kullanmayacak. 21 bin 157 kişi hayatını kaybettiği için seçimde oy kullanmayacak. Öte yandan vatandaşlıktan çıkan 359 kişi 23 Haziran İstanbul Seçimi'nde oy kullanamayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Bu rakam herhangi bir güncelleme çalışması yapılmadığı için 31 Mart seçimleri ile aynı oldu. Seçmenlerin 5 milyon 348 bin 658'i kadın, 5 milyon 212 bin 305'i erkek.
(İHA)
Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
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