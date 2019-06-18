CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin yürüyüşüne ilişkin, "Bolu Belediye Başkanımız daha önce işçilerle konuşmuş, 'Bayramdan sonra hemen girişinizi başlatayım. Kalanını da parti parti başlatayım.' demiş. Bunu onlara söyledik, çok makul karşıladılar. Ama maalesef bir adım atılmadı. Sanki bir talimatla yürüyüş yapılıyormuş gibi bir his var içimizde. İstanbul seçimlerini maniple etmek için bir eylem yapılıyor." dedi.

Ağbaba, CHP Ekonomi Masası yöneticileri ile Tuzla'daki Türk-İş'e bağlı Deriteks Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarete Ağbaba'ya CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, eski DİSK Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve CHP Emek Bürosu üyeleri eşlik etti.

Türkiye'de yapay gündemlerin oluşturulduğunu öne süren Ağbaba, bunların birinde CHP'li Bolu Belediyesinin işçileri işten çıkarma iddiaları olduğunu söyledi.

Ağbaba, Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş'in, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde CHP Emek Büroları olarak diğer sendikaları ziyaret ettiğimiz gibi Hak-İş'e ziyaret yaptık. Biz CHP olarak sendikalar arasında bir taraf değiliz. Bütün sendikaların örgütlenmesinden yanayız. Hem Bolu Belediyesi hem de sendika ile yaptığımız görüşmede, bir şeyleri anlattık, ifade ettik. Orada maalesef kötü yönetimden dolayı batan bir şirket var. 19 kişi eylem yapıyordu, hafta başında da yürümeye başladılar. Hak-İş Genel Başkan Yardımcısına dedik ki, 'Böyle bir mağduriyet var. Biz etnik kökeni, siyasi görüşü, oy davranışından dolayı hiçbir işçinin ekmeğinden edilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim belediyemiz de yapsa bunu yanlış buluyoruz.' dedik. Bolu Belediye Başkanımız da daha önce işçilerle konuşmuş, 'Bayramdan sonra hemen girişinizi başlatayım. Kalanını da parti parti başlatayım.' demiş. Bunu onlara söyledik, çok makul karşıladılar. Ama maalesef bir adım atılmadı. Sanki bir talimatla yürüyüş yapılıyormuş gibi bir his var içimizde. İstanbul seçimlerini maniple etmek için bir eylem yapılıyor."

"Gelsinler Bolu Belediyesinde iş başı yapsınlar"

Ağbaba, AK Parti ve Hak-İş'e çağrıda bulunarak, "Derdiniz bağcıyı dövmek değilse, derdiniz üzüm yemekse Bolu Belediyesinin kapısı açık, derhal o arkadaşlarımızı işe başlatacağız. Eğer amacınız işçilerin hakkını korumaksa Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın da oluruyla Genel Başkanımızın bilgisi ve talimatıyla bunu buradan ilan etmek istiyorum. Yürüyüş başlamadan önceki sözümüzde duruyoruz. Gelsinler Bolu Belediyesinde iş başı yapsınlar. Bu kadar." ifadelerini kullandı.

Belediyelerdeki sendikal örgütlenmeleri desteklediğini ifade eden Ağbaba, işçilerin yürüyüşüne de ayrıca saygı duyduklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, işçilerin işten çıkarılmalarını kabul etmediklerini ifade ederek, hangi belediye olursa olsun, işten çıkarmalarla ilgili CHP'nin bu konuyla ilgili komisyon kuracağını anlattı.

Kıdem tazminatı düzenlemesine de değinen Ağbaba, kıdem tazminatının "işçilerin kalesi" olduğunu vurgulayarak, bunu dokunulmaması gerektiğini kaydetti.

Emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin de çözülmesi gerektiğini anlatan Ağbaba, Türkiye'nin tarihin en büyük işsizlik rakamlarının açıklandığı dönemi yaşandığını aktardı.

İstanbul seçimlerine de değinen Ağbaba, 31 Mart öncesi "beka, zillet, terör" söylemlerinin unutulduğunu yerine "mitil" geldiğini ve onun da tekrar Ankara'ya gittiğini söyledi.

Kaynak: AA