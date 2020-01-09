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İstanbul Şehir Ödülleri 2020 sahiplerini buluyor

İstanbul Şehir Ödülleri 2020, Türkiye'nin önde gelen firma ve iş adamlarının yanı sıra magazin ve sanat dünyasından birçok kişinin katılım göstereceği bir program ile Pazartesi günü sahiplerini bulacak.

09.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:07İstanbul Şehir Ödülleri 2020 sahiplerini buluyor
Şehir Ödülleri 2020, 'nin önde gelen firma ve iş adamlarının yanı sıra ve sanat dünyasından birçok kişinin katılım göstereceği bir program ile Pazartesi günü sahiplerini bulacak.

İstanbul'da bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 'İstanbul Şehir Ödülleri 2020' ödül gecesi 13 Ocak Pazartesi günü bir otelde düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerini bulacak. Oya Ulucan'nın organizasyonunda yapılan proje kapsamında İstanbul'un değerlerini tanıma, tanıtma ve yaşatmak amaçlanıyor. Ödül gecesine Türkiye'nin önde gelen firma ve iş adamlarının yanı sıra magazin ve sanat dünyasından birçok kişi katılım gösterecek. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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