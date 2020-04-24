Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İSTANBUL-ŞEHİT MİT MENSUBUNUN DEŞİFRE EDİLMESİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimlikleri ve faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

24.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:45
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimlikleri ve faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, 1'i firari, 6'sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında 'Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmekö suçlarından TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddelerinden kamu davası açıldı.
MİT Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine, Libya'da görev yaparken şehit olan MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşları ile faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Nisan tarihinde açtığı davanın iddianamesinde, aralarında Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel'in de olduğu 1'i firari, 6'sı tutuklu toplam 8 sanık hakkında TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27'nci maddelerinde yeralan 'Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmekö suçlarından dava açıldı.
YALNIZCA ŞEHİT DEĞİL MESLEKTAŞLARI DA HEDEF ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, dava konusu olayda 'FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasıö ile aynı yöntemin izlendiği vurgusu yapıldı. Şüphelilerin 'organize bir şekilde gerçekleştirdikleriö eylem ile Türkiye'nin dış ve iç siyasal yararları ile güvenliğinin hedef alındığı değerlendirilmesi yapıldı. Suça konusu olayda yalnızca MİT şehidinin değil cenaze törenine katılan MİT mensupları da basın yoluyla gösterilerek hedef alındığı belirtildi. Soruşturmada, olayın bir plan dahilinde gerçekleştirildiğinin tespit edildiği öğrenildi.
Dava şu maddelere göre açıldı; TCK 329'ncu maddesinde 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilirö, MİT Kanunu 27'nci maddesinde ise 'MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilirö düzenlemesi yer alıyor. İSTANBUL-ŞEHİT MİT MENSUBUNUN DEŞİFRE EDİLMESİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Ağırel, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım’ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Haberler
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus’a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Haberler››Güncel››İSTANBUL-ŞEHİT MİT MENSUBUNUN DEŞİFRE EDİLMESİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:28: İftar menüsü gönüllülerden, dağıtım İzmir Büyükşehir'den - Haber 20:26: Merkezefendi'de Ramazan pidesi denetimi gerçekleşti - Haber 20:26: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 389 artarak 22 bin 245'e... - Haber 20:22: Trump, Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı - Haber 20:20: Küresel liderlerden Kovid-19'a karşı "uluslararası dayanışma" çağrısı - Haber 20:13: Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı - Haber 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber 19:03: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi - Spor 18:18: Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi - Haber 17:53: Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı - Haberler