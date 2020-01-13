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İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı

Gün batarken kızıla bürünen İstanbul semaları havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

13.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:41
Gün batarken kızıla bürünen semaları havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu.
civarında havadan çekilen gün batımı kendine hayran bıraktı. Kırmızı, mavi ve sarı tonlarının birbiriyle ahenkle dansı, izleyenleri büyüledi. Güneşin batmasıyla kızıllaşan gökyüzü eşsiz manzaralar oluşmasına neden oldu. Gün batımına trafikten dolayı binlerce aracın oluşturduğu ışıklar eşlik etti. Marmara denizi büyük bir kısmı ise, gökyüzünün kızılına bürünmesi havadan çekilen görüntülere yansıdı.
(İHA)
İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı

İstanbul, Haliç, Güncel

Kaynak: İHA


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