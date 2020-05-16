İSTANBUL-?Sen merak etme, bizim için engel yok?

?Sen merak etme, bizim için engel yok?İSTANBUL, (DHA) ? Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle özel günlerin kutlamaları, anma törenleri dijital etkinliklerle yapılıyor.

16.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:27
?Sen merak etme, bizim için engel yok?
İSTANBUL, (DHA) ? Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle özel günlerin kutlamaları, anma törenleri dijital etkinliklerle yapılıyor. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda engellileri unutmayan Bahçelievler Belediyesi işaret dili kursu öğretmen ve öğrencileri özel bir klip hazırladı.
Bahçelievler Belediyesi işaret dili kursu öğretmen ve öğrencileri, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bir klip hazırladı. Öğrencilerin kendi evlerinde çektikleri videoda, koronavirüs (Covid-19) sürecinde evde kaldığımız bu süreçte hiçbir şeyin birbirimizi sevmemize, anlamamıza, konuşmamıza ve görmemize engel olamayacağı vurgulandı. Evde kal çağrısı da yapılan videonun sonunda 'Evde kal, sağlıklı kal. Sen merak etme, bizim için engel yok' denildi.
Klibin sözleri şöyle:
"10-16 Mayıs dünya engeliler haftasında sarılmamıza engel var, sevmemize engel yok.
Bir yerlerde oturup konuşmamıza engel var, benim seni anlamama engel yok.
Evden çıkmaya engel var, birbirimizle konuşmamıza engel yok.
Ağaçları ve denizleri görmemize engel var, birbirimizi görmemize engel yok.
10-16 Mayıs dünya engeliler haftasında hastalık var, engel yok.
Dünya engelliler haftasında engel yok.
Evde kal, sağlıklı kal.
Sen merak etme, bizim için engel yok?" İSTANBUL-?Sen merak etme, bizim için engel yok?

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler, Koronavirüs, DHA, Güncel, Haber

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