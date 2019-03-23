23 Mart 2019, 20:04
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Türkiye'nin Gündemine Oturan Taksici Hakkında Karar Verildi

İstanbul'da aracına binen Senegalli yolcuya söylediği "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" sözleri nedeniyle büyük tepki toplayan taksici çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da aracına binen Senegalli yolcuya söylediği sözler nedeniyle tepki çeken taksici O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Taksici O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüpheli O.K. tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli O.K.'nın tutuklanmasına karar verdi. O.K.'nın hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Atatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli O.A.L.'ye "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istediği ortaya çıkan taksici O.K. dün gözaltına alınmıştı. "Gasp" suçuyla hakkında işlem yapılan O.K., olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı. Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınan O.K. bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden de ihraç edilmişti, aracı da bağlanmıştı.

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, DHA, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA



YORUMLAR (14)
TÜRK: BU kobani kafalarını Türkiye’den sürmeli güzel Sevmişler :)
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ZAZAKİ: ne iş bu kişiye denetimsiz serbestlik yok mi ne garip önüne geleni denetimsiz serbestlikle salıyordunuz ki bir an önce toz olsun diye çok garip şuurum denetimsiz serbestlikle kaçtı gitti
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IRLAMAZ: ADAMIN SUÇU NE SİYASİLER VERDİ GAZI YOK HAÇLI YOK SAVAŞ CAHİL ÇOMARDA GAZA GELDİ ADI GİBİ CAHİL AKIL YOKKİ
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İSMET KARACA: bu taksiciyi kayıran mutlaka aynı zihniyetten olan biridir iftira tüm dinlerde haram olan günahlardandır
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TURAN: Böyleleri Türkiye''yi kötülemek için sanki yemin etmiş
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