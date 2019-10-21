"İstanbul Senin" İBB kadınları dinliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020-2024 Stratejik Plan oluşturma sürecine, düzenlediği çalıştaylarla devam ediyor. Bugün, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin ev sahipliğinde, Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen, "Kadın Sorun ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'na, İBB çalışanı 210 kadın katıldı. Bugünkü çalıştayda, 5 Ekim'de gerçekleşen "Gençler, 65+ Yaş, Çocuk, Kadın ve Engelliler Çalıştayları"nda elde edilen veriler derinlemesine analiz edildi.

Post-İt Duvarı Çalışması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şehrimizin geleceğine ilişkin karar verirken İstanbulluların fikir ve önerileri bizim için öncelikli" diyerek Stratejik Plana katılımın önemine değinmişti.

Bu çerçevede, tüm hemşerilerimize açık olan "istanbulsenin.org" web sitesi üzerinden yapılan anketler devam ediyor. Ayrıca, İBB iletişim noktaları ve meydanlarda 300 kişilik ekiple yapılan yüz yüze görüşmeler de sürüyor.

Öte yandan, İstanbulluların fikirlerini alabilmek için hayata geçirilen bir diğer çalışma "Post-İt" duvarı uygulaması. Hemşerilerimiz 18 Ekim'den itibaren, Post-İt duvarlarına İstanbul'la ilgili görüşlerini yazabiliyorlar. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği duvarlar, Üsküdar, Yenikapı ve Taksim Metro istasyonlarında yer alıyor.

Ekim Ayı sonuna kadar sürecek çalışmalar çerçevesinde, tüm "İlçe Belediye Kaymakamlık ve Kent Konseyi Temsilcileri Çalıştayı" ile 400 civarında kurum ve STK'nın davet edileceği "Tematik Paydaş Çalıştayı" da hayata geçirilecek.

8 ana başlık çerçevesinde oluşturulan İstanbul Stratejik Planındaki temalar şunlardır:

Ulaşılabilir İstanbul,

Çevreye duyarlılık,

Üreten İstanbul,

Paylaşan İstanbul,

Finansal sürdürülebilirlik,

Katılımcı ve yenilikçi yönetim,

Yaşayan İstanbul,

Eşsiz miras.