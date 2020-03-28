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İstanbul "siber dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

28.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:26
İstanbul
İstanbul 'da gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılıktan çok sayıda kaydı bulunan bazı şüphelilerin, Merkez Mahallesi'ndeki bir adrese sık sık girdiğinin belirlenmesi üzerine adresi takibe aldı.
Polis ekipleri, şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp kimlik, hesap ve şifre bilgilerini elde ettikleri bazı vatandaşların banka hesaplarını boşalttıklarını belirledi.
Söz konusu adrese 21 Mart'ta düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 12 mermi, 21 cep telefonu, 22 farklı bankalara ait kredi kartı, 11 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda kişinin mobil bankacılık ve kart şifreleri ile anne kızlık soyadı kimlik numaralarının bulunduğu çetele ile 26 bin 100 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve dolandırıcılıktan toplam 13 suç kaydı bulunan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güngören, İstanbul, Güncel

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