20.06.2019 10:32
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İSTANBUL- SIĞINAKTA İSİMLERİ BULUNAN PKK'LILARA OPERASYON KAMERADA

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör PKKKCK'ya yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbulTerörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör PKKKCK'ya yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Mardinkırsalında 25 Şubat ve 26 Şubat 2017'de güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda örgüt mensuplarının kullandığı sığınaklarda ele geçirilen dijital materyallerde kimlik bilgileri, kod adları ve çeşitli iletişim adresleri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Dün İstanbul TEM Özel Tim ekipleri ve Özel Harekat polislerinin desteğiyle İstanbul,KocaeliveMuş'ta 9 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yaşadığı evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 tabanca ve 28 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerVatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
TEM ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.İSTANBUL- SIĞINAKTA İSİMLERİ BULUNAN PKK'LILARA OPERASYON KAMERADA
Kaynak: DHA
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