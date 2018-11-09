09 Kasım 2018, 16:46
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İstanbul Sıla ve Ahmet'in Dosyası Uzlaştırma Bürosu'na Gönderildi

Sıla ve Ahmet Kural'a uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacakHaber Özden ATİK İSTANBUL DHAÜnlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen dayak olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Sıla ve Ahmet Kural'a uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak

Haber Özden ATİK İSTANBUL DHA

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen dayak olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Sıla'nın darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kural hakkında Kasten yaralama, Tehdit, Hakaret suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Uzlaştırma Bürosu'nda taraflar tek tek çağırılarak uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulacak. Taraflar, uzlaşırsa soruşturma dosyası takipsizlik kararıyla kapanacak. Uzlaşmazlarsa Kasten yaralama, Tehdit, Hakaret suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis istemiyle Ahmet Kural hakkında dava açılabilecek. Soruşturmaya ilişkin son kararı, Uzlaştırma Bürosu Savcılığı verecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sanatçı Sıla geçen hafta avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ında ifadesi alınmıştı. Ahmet Kural,Sıla
09 Kasım 2018 Cuma 16:46