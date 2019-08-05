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İSTANBUL- ŞİLE'DE DENİZE GİREN 17 YAŞINDAKİ GENÇ KAYBOLDU

ŞİLE'de dün denize giren 17 yaşındaki Emir Bozkızıl kayboldu.

05.08.2019 15:28
İSTANBUL- ŞİLE'DE DENİZE GİREN 17 YAŞINDAKİ GENÇ KAYBOLDU
ŞİLE'de dün denize giren 17 yaşındaki Emir Bozkızıl kayboldu. Bozkızıl'ı arama çalışmaları bugün de devam ediyor.
Olay dün saat 13.30 sıralarında Şile, Kurna plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Emir Bozkızıl akrabaları ve arkadaşlarıyla öğle saatlerinde Kurna plajına geldi. Denize giren Bozkızıl bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri kaybolan Bozkızıl'ı bulmak için çalışma başlattı. Dün başlayan çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, bu sabah saatlerinde arama çalışmalarına devam etti. Jandarma sulatı arama kurtarma dalgıçları ve 2 jet ski ile arama çalışmaları devam ediyor.

Şile, Güncel

Kaynak: DHA

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