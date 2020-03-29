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İSTANBUL-Silivri Belediyesi canlı yayınlarla evlere konuk oluyor

Silivri Belediyesi canlı yayınlarla evlere konuk oluyorİSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) sebebi ile ara verilen kültür sanat etkinliklerini canlı yayınlarla evlere taşıdı.

29.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:53
Silivri Belediyesi canlı yayınlarla evlere konuk oluyor
İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) sebebi ile ara verilen kültür sanat etkinliklerini canlı yayınlarla evlere taşıdı.
Silivri Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile sokağa çıkmaması gereken vatandaşlar için belediyeye ait sosyal medya hesaplarından kültür, sanat, spor , eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda eğitici ve öğretici yayınlar yaparak vatandaşların evlerine konuk oluyor.
Kronik rahatsızlığı bulunan, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve çocuklar için harekete geçen Silivri Belediyesi, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatı ile kültür sanat etkinliklerini canlı yayınlar ile evlere taşıdı.
BAŞKAN YILMAZ: MORALİMİZİ YÜKSEK TUTACAĞIZ
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri BelTV üzerinden yapılan canlı yayınlara ilişkin, 'Binlerce hemşerimiz takip ediyor. Güzel tepkiler aldık. Vatandaşlarımızın evlerinde mağdur olmamaları, sosyal ve kültürel faaliyetlerden mahrum kalmamaları adına ne gerekiyorsa yapıyoruz' dedi.
Eğiten, öğreten ve eğlendiren formatta yayın yapıldığını belirten Başkan Yılmaz, özelikle çocukların hem eğlendiklerini, hem de öğrendiklerini ifade etti. Vatandaşların morali için tüm imkanların değerlendirildiğini dile getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Salgın nedeni ile bir süre ara verdiğimiz kültür merkezi çalışmalarımızı canlı yayınlarla devam ettiriyoruz. İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin hem sağlık hem de sosyal açıdan mağdur olmamaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu vesile tüm hemşerilerimden mümkün olduğunca evden çıkmamalarını, bizim onlar için görevimizin başında olduğumuzu bilmelerini istiyorum' diye konuştu.
SOHBET, KONSER, EĞİTİM
Silivri BelTV canlı yayınlarında şu ana kadar Silivri Belediyesi personeli Uzman Klinik Psikolog Yunus Vuran, 'Kaygı ve Panik Yönetimi' konusunda Silivrilileri bilgilendirdi. Bir sonraki yayında Silivri'nin sevilen müzik öğretmeni ve ses sanatçısı İbrahim Orçin, mini bir ev konseri verdi. Bir başka yayında Silivri İlçe Müftülüğü Vaizi Ali Öztürk, 'Yaşlılara Hizmet ve Kul Hakkı' konusunda sohbette bulundu. Ses sanatçısı Barış Yıldırım mini konser veren bir başka isim oldu. Diğer yandan Leyla Yanık tarafından 'Çocuklar için Temel Resim' eğitimi verilirken, tiyatro eğitmenleri tarafından ise haftasonları çocuk hikayeleri anlatılıyor. Ayrıca spor eğitmenleri haftada 4 gün sabah sporu yaptırıyor.
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İSTANBUL-Silivri Belediyesi canlı yayınlarla evlere konuk oluyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Volkan Yılmaz, Silivri, DHA, Güncel

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İSTANBUL-Silivri Belediyesi canlı yayınlarla evlere konuk oluyor

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