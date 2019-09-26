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İstanbul-silivri'de depreme oyun salonunda yakalananlar böyle kaçtı

Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHASilivri'de depreme oyun salonunda yakalanan gençler büyük korku yaşadı.

26.09.2019 20:02İstanbul-silivri'de depreme oyun salonunda yakalananlar böyle kaçtı

Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHA
Silivri'de depreme oyun salonunda yakalanan gençler büyük korku yaşadı. Gençlerin deprem anında kendilerine can havliyle dışarıya atmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri'de şiddetli sarsıntıya oyun salonunda yakalanan gençler büyük korku ve panik yaşadı. Deprem anında kendilerini can havliyle dışarıya atan gençler güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü
Deprem anında gençlerin kendilerini dışarıya atması



Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

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