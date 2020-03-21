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İSTANBUL-Silivri'de dezenfekte çalışmaları artarak devam ediyor

Silivri'de dezenfekte çalışmaları artarak devam ediyorİSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi, koronavirüsle (COVID - 19) mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını günbegün artırarak devam ediyor.

21.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:47
Silivri 'de dezenfekte çalışmaları artarak devam ediyor
İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi, koronavirüsle (COVID - 19) mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını günbegün artırarak devam ediyor. Dün yapılan işlemlerde PTT, BEDAŞ, İGDAŞ, İSTAÇ, İBB Yol ve Bakım Şantiyesi dezenfekte edildi.
Silivri Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte faaliyetlerini sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan dezenfekte saha çalışmaları hafta boyunca aralıksız devam etti. Dün yapılan çalışmalar kapsamında PTT, BEDAŞ, İGDAŞ, İSTAÇ, Askerlik Şubesi, Silivri İtfaiye Amirliği, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Toplu Sağlığı Merkezi, İBB Engelliler Merkezi, İBB Yol Bakım Şantiyesi ve noterler gibi hizmet binalarında dezenfekte işlemi tamamlandı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, hemşerilerinden uyarıları dikkate almasını istedi. Yılmaz, 'Tüm vatandaşlarımızdan, yapılan uyarıları ve uyulması gereken kuralları önemle dikkate almalarını rica ediyorum. Gereken hassasiyeti göstererek, hep birlikte el ele verip bu zor süreci de atlatacağımıza inanıyorum' dedi.
BAŞKAN YILMAZ: SEFERBERLİK HALİNDEYİZ
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Yılmaz, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını tavsiye etti ve şunları söyledi: 'Vatandaşlarımızın hizmet aldığı tüm kamu kurum ve kuruluşlar, ibadethaneler, sosyal alanlar, çocuk oyun parkları, mahalle muhtarlıkları, bankalar, eğitim kurumları, eczaneler, taksiler, minibüsler, Silivri Birlik Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet kurumları, duraklar, çöp konteynırları ve daha birçok alanda dezenfektasyon işlemi gerçekleştirdik. Silivri Belediyesi olarak vatandaşlarımızın zarar görmemesi adına gece gündüz dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor ve edecek. Devletimizin ilgili tüm kurumları, söz konusu salgının önünde geçmek için seferber olmuş durumda. Tüm Silivrili hemşerilerime bir kez daha seslenerek, yapılan uyarıları ve uyulması gereken kuralları önemle dikkate almalarını rica ediyorum.?
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İSTANBUL-Silivri’de dezenfekte çalışmaları artarak devam ediyor

Kaynak: DHA

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İSTANBUL-Silivri'de dezenfekte çalışmaları artarak devam ediyor
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri, DHA, Güncel

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