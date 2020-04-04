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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPMAK İSTEYEN ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLDİ

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Silivri'de kente giriş-çıkış yapmak isteyen özel araçlar geri çevrildi.

04.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:39
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Silivri 'de kente giriş-çıkış yapmak isteyen özel araçlar geri çevrildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. İstanbul 'da D-110 Tekirdağ il sınırı Gümüşyaka Papatya mevkiinde polis ve jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde İzin belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi. 112 ekipleri tarafından ise durdurulan araçlardaki kişilerin ateşi ölçüldü. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.
Vatandaşlar ise uygulamadan memnun. Gıda taşımacılığı yapan ve izin belgesi bulunan bir sürücü, "Vakalar ortada. Normal bu uygulamalar. Gıda tedariğinin devam etmesi gerekiyor. Mecburen o tedariği de sağlamak zorundayız" dedi. İSTANBUL-SİLİVRİ’DE GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPMAK İSTEYEN ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Silivri, Güncel

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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPMAK İSTEYEN ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLDİ
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