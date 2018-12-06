İstanbul-Silivri'de Sahte İçki Operasyonu

İstanbul DHA
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de sahte içki imalatı yapan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 5 ton metil alkol ele geçirilirken, 1 kişi şüpheli alındı.
Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Alipaşa Mahallesi'nde kolonya imalathanesi olarak gösterilen bir depoda sahte alkol üretildiği ihbarı aldı. Ekipler adrese baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada 5 ton metil alkol, damıtma cihazları ve alkol bidonlar bulundu. Ekipler ele geçirilen maddelere el koydu. Kaçak içki üreten imalathane mühürlenirken, S.Y. isimli bir kişi gözaltına alındı.
06 Aralık 2018 Perşembe 18:30