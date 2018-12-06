İstanbul-Silivri'de Sahte İçki Operasyonu

06 Aralık 2018 Perşembe 18:30



06 Aralık 2018 Perşembe 18:30

İstanbul DHAİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de sahte içki imalatı yapan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 5 ton metil alkol ele geçirilirken, 1 kişi şüpheli alındı.Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Alipaşa Mahallesi'nde kolonya imalathanesi olarak gösterilen bir depoda sahte alkol üretildiği ihbarı aldı. Ekipler adrese baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada 5 ton metil alkol, damıtma cihazları ve alkol bidonlar bulundu. Ekipler ele geçirilen maddelere el koydu. Kaçak içki üreten imalathane mühürlenirken, S.Y. isimli bir kişi gözaltına alındı.