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Polis tarafından köpeğinin öldürüldüğünü gören kadın sinir krizi geçirdi

İstanbul Silivri'de bir olayı araştırmaya gelen polis memuru, girdiği bahçede kendisini ısıran köpeği vurdu. Olay sonrası köpeğinin öldüğünü gören kadın, sinir krizi geçirdi.

25.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:58

sahilinde dün 22.30 sıralarında bahçede zincirle bağlı köpek silahla ateş edilerek öldürüldü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İddialara göre bir olayı araştırmaya gelen polis memuru bahçeye girdiğinde köpek tarafından ısırıldı. Polis memuru silahını çıkartarak köpeğe ateş etti. Yaralı polis memuru arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise sinir krizi geçirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Merkezi Silivri'de bulunan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ve Silivri Hayvan Hakları Derneği'nin (SİHAYDER) yöneticileri ve avukatları da suç duyurusunda bulunuldu.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Avukatı Yalçın Çakır emniyet çıkışında yaptığı açıklamada, "Saat 22.30 civarında Silivri'de görevli olan bir polis memurunun özel bir mülke girmek suretiyle görevini kötüye kullanarak yine sahipli ve zincirle bağlı bir canımızı öldürmesinden dolayı derneklerimiz ve Silivri'deki hayvanseverler adına şikayetimizi yaptık. Bunun tüm Türkiye'de bilinmesini istiyoruz. Haklarına yönelik saldırılara karşı burada olduğumuzun, takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi.

Polis tarafından köpeğinin öldürüldüğünü gören kadın sinir krizi geçirdi

Silivri, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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