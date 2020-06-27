İSTANBUL-SİLİVRİ'DE YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de sokağa çıkma kısıtlamasında denize giren 3 kişi uyarıldı.

27.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:26
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Silivri'de sokağa çıkma kısıtlamasında denize giren 3 kişi uyarıldı.
Türkiye genelinde 2 milyon 437 bin 119 öğrencinin YKS nedeniyle getirilen sokağa çıkmaya yasağı 09.30 itibariyle başladı. Silivri'de sokağa çıkmaya yasağının olduğunu bilmeyen bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken bazıları da denize girdi. Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri ile Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasağı ihlal edenleri uyardı. Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkiinde, deniz kenarında otomobili çekerek denize giren 3 arkadaş polis ekipleri tarafından uyarıldı. Silivri Hasan Özvarnalı Ortaokulunda ise öğrenciler sınava girerken yakınları ise dışarıda bekledi. İSTANBUL-SİLİVRİ’DE YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Silivri, Türkiye, DHA, Güncel, Haber

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