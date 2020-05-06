Haber, Son Dakika, Haberler

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA SİLİVRİ'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

06.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:08
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA SİLİVRİ'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Silivri D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edirne istikametinde giden 2 araç çarpıştı. Arkalarından gelen 6 araç da duramayarak kaza yaptı. Toplam 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 44 DA 859 plakalı otomobilde bulunan yolcu Yavuz E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre yan yoldan verildi. İSTANBUL-SİLİVRİ’DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kaynak: DHA

Etiketler: Silivri, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun ’mezar’ paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Haberler
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
New York’ta endişelendiren korona istatistiği: Hastaların yüzde 84’ü dışarı çıkmayanlardan Haberler
New York'ta endişelendiren korona istatistiği: Hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Haberler
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Haberler››Güncel››İSTANBUL-SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:18: Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'da 7 bin konut inşası kararına tepki - Haber 22:18: Bekçiye saldırdığı iddia edilen şüpheli bacağından vurularak yakalandı - Haber 22:16: Rize'de kan bağışı kuyruğu - Haber 22:12: İçişleri Bakanlığından "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" Genelgesi Açıklaması - Haber 22:12: Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ebu Selim bölgesine düzenlediği... - Haber 21:24: Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı - Haber 21:19: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı - Haber 21:15: Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi - Magazin