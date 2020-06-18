İSTANBUL-Sınavlar öncesinde okullar dezenfekte edildi

Sınavlar öncesinde okullar dezenfekte edildiOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) - LGS ve YKS sınavları öncesinde koronavirüse karşı önlemler alınıyor.

18.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:58
Sınavlar öncesinde okullar dezenfekte edildi
Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) - LGS ve YKS sınavları öncesinde koronavirüse karşı önlemler alınıyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde sınava girmeleri için okullarda dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.
Milyonlarca öğrenci LGS ve YKS sınavlarında ter dökecek. Öğrencilerin sınavlarını güvenli bir şekilde geçirmeleri için okullarda önlemler alınıyor. Bahçelievler Belediyesi de ilçe genelindeki 110 okulu sınav öncesinde dezenfekte etti. Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolar ekipler tarafından dezenfekte edildi. Okul girişlerine ve sınıflara el dezenfektanı, maske ve peçete de yerleştirildi. Sosyal mesafe kuralına uyulması açısından da yerlere uyarılar yapıştırıldı. İSTANBUL-Sınavlar öncesinde okullar dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, DHA, Güncel, Haber

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