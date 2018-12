İstanbul Sinema Emekçileri İgü Tarafından Türvak'ta Ödüllendirildi

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:15



15 Aralık 2018 Cumartesi 14:15

Sinema emekçileri İGÜ tarafından TÜRVAK'ta ödüllendirildiSelin GÜRSEL ? Ömer HASAR/ İSTANBUL, ( DHA ) - TÜRVAK Sinema Tiyatro Müzesi'nin ( Türker İnanoğlu Vakfı) mekan ve basın sponsorluğunu yaptığı, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından düzenlenen Türkiye 'nin ilk 'Sanat ve Görüntü Yönetmenlerine Saygı Ödülü' töreni gerçekleştirildi.TÜRVAK Sinema Tiyatro Müzesi'nde düzenlenen etkinlik ile 30 yıldan fazla süredir sanat ve görüntü yönetmeni olarak kamera arkasında görev alan emekçilere İGÜ ve İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Meslek Hizmet Ödülü' verildi.Etkinliğin açılış konuşmalarını İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç , Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Okatan ve İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve İstanbul Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Durdu Kamuran Güçlü yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema- TV Bölümü Mezunlar Derneği, Görüntü Yönetmenleri Derneği ve Sinema Televizyon Sendikası da etkinliğin paydaşları arasında yer aldı.'TÜRKİYE'DE AKREDİTE EDİLMİŞ İLK GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ'Çok gururlu olduklarını ifade eden Rektörü Prof. Dr. Aykaç, 'İGÜ Türkiye'nin en genç, en sempatik ve en dinamik üniversitelerinden birisi. Bizim üç fakültemizden birisi Güzel Sanatlar Fakültesi ve bizim için çok önemli. Fakültemizin bütün bölümlerin akreditasyon müracaatını yaptık ve bu yıl akredite edilecekler. Türkiye'de akredite edilmiş ilk güzel sanatlar fakültesi bizim fakültemiz olmuş olacak' dedi.'SAHNENİN GERİSİNDE OLAN KİŞİLERİN KIYMETİNİ FARK ETTİRMEK İSTİYORUZ'Sinema televizyon bölümüne büyük ilgi olduğunu kaydeden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güçlü ise, 'Sinema ve televizyon bölümüne her geçen gün ilgi artıyor ve öğrencilerimiz buraya gelebilmek için büyük çaba sarf ediyor. Bunun da sebebi, fakültemizde ders veren hocalarımızın çok yetenekli ve deneyimli olmasıdır. Bu kadroyu başka bir yerde bulmak pek mümkün değil' dedi.Etkinlik hakkında da konuşan Dekan Prof. Dr. Güçlü, 'Sahnenin gerisinde olan kişileri de ön plana çıkararak onların kıymetini topluma ve öğrencilerimize fark ettirmek istiyoruz. Sağ olsun TÜRVAK da biz hem yerini verdi hem de organizasyona katkıda bulundu. Bunun devamını da gelecek yıllarda sürdüreceğiz' diye konuştu.'SİNEMA SAYISINDAN DAHA FAZLA ÖĞRENCİ VAR'Gençlerle her zaman birlikte olduğunu ifade eden ve törende ödül alan Sanat Yönetmeni Duygu Sağıroğlu , '40 yıldır hocayım. Gençlere hep niye sinemacı olmak istediklerini soruyorum. Çünkü sinema sayısından daha fazla öğrenci var. Sinemalar boş kalıyor, seyirci gelmiyor. Sinemalar zaten küçüldü eski dev sinemalar kalmadı. Okul var evet ama sektöre gidip kölelik yapmaları lazım. Artık kameralar bile çok hafif ama köle gibi onları taşıması lazım. Gerçek ustaların rahle-i tedrisine oturmaları lazım. Kuru bilgi sinemada hiçbir işe yaramaz' dedi.'SİNEMA USTA ÇIRAK İLİŞKİSİDİR'Sinema sektöründe yaşlanma ve emeklilik olmadığını ifade eden Görüntü Yönetmeni Uğur İçbak ise, 'Sağlığımız olduğu sürece setlerdeyiz, şimdi de setlerden geliyorum. Gençlere eğitmen olarak da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu etkinlik de çok güzel. Zaten sinema bilgi aktarımı ve mesleki paylaşım ile ilgilidir, usta çırak ilişkisidir. O yüzden bu tarz faaliyetlerde her daim bulunmak ve genç sinemacılarla tanışmak istiyoruz. Bir önceki kuşaktan arkadaşlarımı da görüyorum, o da güzel oluyor' dedi.'TEKNOLOJİ DEĞİŞSE DE BİZİM İŞİMİZİN YAPILIŞ TARZI HEP AYNI'Çok fazla sinema okulu olduğunu dile getiren İçbak, konuşmasına şöyle devam etti:'Fakat tabi ki yeni arkadaşlarımız, görüntü yönetmenlerimiz var, güzel işler yapıyorlar. Teknoloji değişiyor, her an her şeyi takip ediyoruz. Ama işin yapılış tarzı, yani sanatçı kimliğimiz aynı. Görüntü yönetmeninin yaptığı iş Iphone'la da çekseniz, çok gelişmiş Imax kameralar da olsa, 3 boyutlu da çekseniz biz ışıkla görsel atmosfer yaratıyoruz. Yani kamera kullanan teknik kişiler değiliz. Dolayısıyla mesleğimizin güzelliği gelecekte de devam edecek.'40 KİŞİ ÖDÜL ALDITörende ödül alan sanat yönetmenleri şöyle: Annie G. Pertan, Bengi Bugay, Deniz Özen , Duygu Sağıroğlu, Erol Keskin Gül Oğuz , Gürel Yontan, Metin Deniz , Mustafa Ziya Ülkenciler, Nihal Koldaş, Türkan Kafadar, Yudum Yontan, Zepür Hanımyan.Görüntü yönetmenleri ise şöyle: Ali Engin , Ali Utku, Ali Yaver Ataer, Aytekin Çakmakçı ,Cengiz Tacer, Colin Mounier, Çetin Tunca , Ender Turgut, Erdoğan Engin , Erdoğan Ererez, Ertunç Şenkay, Erhan Canan, Feridun Kete, Halil Kırlangıç, Hüseyin Ererez, Hüseyin Özşahin , Jurgen Jurgens, Kaya Ererez, Mehmet Gün , Mustafa Kuzu , Rafet Şiriner, Sedat Ülker, Süha Kapkı, Tangör Toydemir, Uğur İçbak,Ümit Ardabak, Vecihi Ener.