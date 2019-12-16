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Üst geçidi kullanmayan yaya, feci şekilde can verdi

İstanbul Şişli'de ismi öğrenilemeyen bir kişi, üst geçidi kullanmayarak akan trafiğin arasından karşıya geçmeye çalışırken feci şekilde can verdi.

16.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:31

'de üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki kamyonetin altına fırlayan kişi öldü. Öte yandan hayatını kaybeden kişinin cesedi olay yerinden kaldırılmadan, başka yayaların da üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeleri kameralara yansıdı.

Olay, Şişli, Piyalepaşa Bulvarı, Çağlayan istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi akan trafiğin arasından karşıya geçmek için yola çıktı. Yola çıkan kişiye 34 BFF 429 plakalı otomobil şiddetle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya, yol kenarında park halinde olan bir kamyonetin altına fırlayarak olduğu yerde sıkıştı. Yayaya çarptığını gören sürücü ise aracını durdurarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonetin altında kalan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobilin sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

"ARACIMIN ALTINA FIRLAYARAK OLDUĞU YERDE SIKIŞTI"

Telefonunun çalması üzerine aracını sağa çekerek park eden sürücü Mehmet Karaoğlu, "Telefon çaldı, aracımı sağa çekerek konuşmaya başladım. O esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye siyah otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle o kişi benim aracımın altına fırlayarak olduğu yerde sıkıştı. Biz de sağlık ekiplerine verdik" dedi.

CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

Öte yandan yayanın hayatını kaybettiği kaza yerinin yaklaşık 50 metre yakınında üst geçit olduğu görüldü. Ölümle sonuçlanan kazaya rağmen yayaların seyir halindeki otomobillere aldırmadan karşıdan karşıya geçmeye çalışması dikkat çekti.

Üst geçidi kullanmayan yaya, feci şekilde can verdi

Polis, Şişli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (6)
EREN:Allah rahmet eylesin üzücü kaza ve neticesi felaket oluyor. Üst geçitler mutlaka kullanılmalı fakat çoğunda malesef asansör veya yürüyen merdiven sistemi olmalı yaşlılar engelliler sağlık problemi olanlar rahatça sağlıklıca geçişi yapabilsinler. Ülkemizde malesef böyle üzücü kazalar oluyor kaza anlık hadise o kazayı yapan sürücüde eminim büyük üzüntü yaşamıştır zor bir durum .
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YERİNDE VE ZAMANINDA KONUŞANLAR:insan bazen bilmeden eceline doğru koşuyor Allah rahmet eylesin
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PAŞALI:Olmuşla ölmüşe çare bulunmaz. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar versin.
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DJ BORİS BREJCHA:O GEÇİT OLMASAYDI VAR YA. GEÇİT YOK BELEDİYE BAKMIYOR FERYAT FİGAN EDERDİNİZ .
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TEXASLI:Bu gibi görüntüler, Blur''lanarak sevis edilmeilidir.
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DALLAS:burası amerika değil
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3. Sayfa

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