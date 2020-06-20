İSTANBUL-ŞİŞLİ VE ZEYTİNBURNU'NDA ZORUNLULUK VAR MASKE TAKAN YOK -2

İstanbul'da maske takma zorunluluğu getirilse de Şişli'deki Maçka Parkı'nda ve Zeytinburnu Sahili'nde kimse maske takma zorunluluğuna uymadıİstanbul'da valilik kararıyla koronavirüs önlemleri kapsamında açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

20.06.2020 23:19 | Son Güncelleme: 21.06.2020 01:01
İstanbul'da maske takma zorunluluğu getirilse de Şişli'deki Maçka Parkı'nda ve Zeytinburnu Sahili'nde kimse maske takma zorunluluğuna uymadı
İstanbul'da valilik kararıyla koronavirüs önlemleri kapsamında açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda ve Zeytinburnu Sahili'nde vatandaşlar maske takma kararına ve sosyal mesafe kuralına uymadı. Bazı vatandaşlar park içinde yürüyüş yaparken bazı vatandaşlar ise arkadaşlarıyla sohbet etti. Zeytinburnu Sahili'nde bir grup vatandaş yanlarında getirdikleri saz ve gitarla çaldıkları müziklerle eğlenirken bazı vatandaşlar ise piknik yaptı. İSTANBUL-ŞİŞLİ VE ZEYTİNBURNU’NDA ZORUNLULUK VAR MASKE TAKAN YOK -2

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinburnu, Maçka Parkı, İstanbul, Şişli, Güncel, Haber

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